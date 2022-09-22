Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Eylül 2022 tarihinde MTÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Recep Bentli’nin mazbatası Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından tevdi edildi.

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