MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un 4 yıllık görev süresinin dolmasıyla yerine 3 gün önce Malatya Sağlık İl eski müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atanmıştı.

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