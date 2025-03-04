Ordu Üniversitesi’nde (ODÜ), ‘Fatsa’nın Tarihi Eserleri Üzerine Bilimsel Çalışmalar’ kitabının tanıtım paneli gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, üniversite olarak il ve ilçede yapılacak tüm çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Ordu Üniversitesi, Ordu Valiliği ve Fatsa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen programa Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, il protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve davetliler katıldı.

Programda konuşan ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, "Üniversitemiz akademisyenlerinin Fatsa ilçesinin tarihi, kültürel ve mimari eserlerini gün yüzüne çıkararak kalıcı bir kaynak oluşturmuş olması bizler için son derede önemli. Fatsa’nın kültür varlıklarını gün yüzüne çıkaran bu eserin Fatsa turizminin gelişmesi için de önemli bir referans kaynak olacağını düşünüyorum. Ordu Üniversitesi olarak bizler ilimiz ve ilçelerimizde yapılacak tüm çalışmalara destek vermeye hazırız. Bu bölgedeki mimari yapıyı, tarihi eserleri en ince detaylarına kadar araştırıp gelecek nesillere böyle bir kaynak bıraktıkları için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Programın devamında kitabın yazarlarının katılımı ve sunumları ile Fatsa’nın Tarihi Eserleri Üzerine Bilimsel Çalışmalar kitabı tanıtıldı.

Kitap yazarlarına plaket verilen panelde, Rektör Prof. Dr. Orhan Baş ve protokol üyelerine plaket ve çiçek takdiminde bulunuldu.