Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) tarafından verilen “Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri” çerçevesinde, “2023 Eğitim Ödülü” bu yıl İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran’a verildi.

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) tarafından verilen Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri, komisyonun titizlikle yürüttüğü incelemeler sonucunda sahiplerini buldu. İncelemeler sonucunda, toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin yükselmesinde katkıda bulunan kişi ve kuruluşlar ödüllendirildi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da, Yılın Eğitim Ödülünün sahibi oldu. Prof. Dr. Yusuf Baran geçtiğimiz günlerde de, ülkelerin uluslararası ilişkilerine önemli katkılar sağlaması nedeniyle Dünya Bilimler Akademisi (TWAS) tarafından “Bilim Diplomasisi" ödülüne layık görülmüştü.

İstanbul’da bir otelde düzenlenen törende ödülünü alan Rektör Baran, yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bugünlerde, Türkiye Cumhuriyetinin bir evladı olmaktan gurur duyan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır’ sözünü kendine şiar edinmiş bir eğitimci olarak, böylesine anlamlı bir ödülü almış olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Ülkemizin her anlamda gelişimi için bilimin gücüne ve dolayısıyla eğitimin önemine yürekten inanıyorum. Bir akademisyen ve eğitimci olarak gerek öğrencilerimin gerekse toplumumuzun gelişimine azami katkıda bulunmak adına aşkla ve büyük bir motivasyonla çalışıyorum. Bu emeklerin karşılık buluyor olması çok kıymetli. Çalışmalarımda bana destek olan mesai arkadaşlarıma ve tüm İYTE dostlarına; beni “2023 Eğitim Ödülü” ile onurlandıran TÜMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev’e, değerli federasyon üyelerine ve Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri Komisyon Başkanı aynı zamanda MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ile komisyon üyelerine içten teşekkürlerimi sunarım."