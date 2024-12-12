Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "Üniversitemiz, sadece akademik başarıya odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgesel kalkınmayı da ön planda tutuyor" dedi.

Üniversitenin farklı birimlerine yaptığı ziyaretler kapsamında Rektör Fatma Aydın, Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (MYO), Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Havza Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Ladik Meslek Yüksekokulu (MYO) ziyaretlerinde çeşitli incelemelerde bulundu. İncelemeleri sonrası eğitim altyapısından öğrenci ve öğretim kadrosunun ihtiyaçlarına kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulunan Rektör Aydın, bu birimlerdeki eğitim faaliyetleri ve sağlık hizmetleriyle ilgili gelişmeleri de yerinde gözlemledi.

Vezirköprü MYO’da eğitim ve altyapı değerlendirmesi

Özellikle ormancılık, tarım, hayvancılık, muhasebe ve işletme gibi alanlarda verdiği eğitimlerle tanınan Vezirköprü MYO’yu ziyaret eden Rektör Aydın, okulun mevcut fiziki altyapısını ve eğitim materyallerinin yeterliliğini gözden geçirerek okulda yapılan yenilikçi çalışmalar hakkında bilgi aldı. Uygulama atölyelerini ve laboratuvarları inceleyen Rektör Aydın, öğrencilerle sohbet ederek isteklerini dinledi. Aydın, "Vezirköprü, öğrencilerimize yalnızca akademik bilgi değil, aynı zamanda sahada uygulamalı eğitim fırsatları sunan eşsiz bir ortam. Üniversite olarak bu değerleri görünür kılmak için çalışacağız" diye konuştu.

Görüşme esnasında; eğitim alanlarında kullanılan teknolojik araçlar, sınıfların donanımı ve öğrencilere sunulan uygulamalı eğitim imkanları hakkında da detaylı bilgi edinildi. Aydın, özellikle meslek yüksekokullarının iş gücü piyasasına doğrudan katkı sağlayan eğitimler sunduğunu vurgulayarak, Vezirköprü MYO’nun bu bağlamda önemli bir rol oynadığını ifade etti. Ziyarete Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sait Sarıer, Gençlik ve Spor Vezirköprü İlçe Müdürü Mehmet Uyar da katıldı.

Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

Rektör Aydın’ın bir sonraki durağı ise Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi oldu. Burada, merkezde sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. Merkezdeki modern tedavi ekipmanlarını, çeşitli fizik tedavi uygulamalarını ve rehabilitasyon süreçlerinin işleyişini yerinde inceleyen Aydın, öğrencilere uygulamalı eğitim fırsatları sunulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Aydın; merkezin sağladığı sağlık hizmetlerini artırmayı amaçladıklarını ve bu bağlamda tesislerin daha da modernize edilmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Aydın, bu tür merkezlerin, üniversitenin bölgesel kalkınmaya olan katkısını pekiştirdiğini, bu tür uygulama merkezlerinin geliştirilmesinin OMÜ’nün sağlık ve eğitim alanlarındaki güçlü yönlerini pekiştireceğini söyledi. Merkezde, konaklamak isteyen misafirler ve tedavi gören hastalar için 19 odada 42 yatak ve termal havuzlar yer alıyor. Ziyarete Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de katıldı.

Havza MYO’da eğitimde kalite ve yeni hedefler

Daha sonra Havza MYO’yu ziyaret eden Prof. Dr. Fatma Aydın, burada okul yönetimiyle bir toplantı yaptı. Havza MYO’da özellikle sağlık hizmetleri, turizm ve işletme alanlarında eğitim veren birimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Rektör Aydın, okulun eğitim programlarını gözden geçirerek gelişen teknoloji ve yenilikçi öğretim yöntemlerinin bu alandaki öğretim süreçlerine nasıl entegre edilebileceği hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Lâdik MYO’da kenevir dokuma ile yenilikçi eğitim

Son olarak Bitkisel ve Hayvansal Üretim, El Sanatları ve Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümlerinin bulunduğu Lâdik Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulunan Prof. Dr. Fatma Aydın, yeni açılan okulda özellikle kenevir dokuma gibi sürdürülebilir projelerle hem geleneksel üretim yöntemlerinin hem de modern uygulamaların harmanlanacağı bir eğitim modeli oluşturduğuna dikkat çekti. Rektör Aydın, "Üniversitemiz, sadece akademik başarıya odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgesel kalkınmayı da ön planda tutuyor. OMÜ’nün eğitim, araştırma ve toplum hizmetleri alanlarında önemli bir misyon üstleniyor. Üniversitenin yerel ve ulusal düzeyde daha fazla etki oluşturabilmesi için tüm birimlerin güçlü bir şekilde çalışması gerekiyor. Özellikle meslek yüksekokulları ve sağlık alanındaki uygulamalı eğitimlerin güçlendirilmesi gerekiyor. Üniversitemiz, sadece akademik başarıya odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgesel kalkınmayı da ön planda tutuyor. Vezirköprü MYO, Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Havza MYO ve Ladik MYO bu bağlamda çok önemli roller üstleniyor. Yerel yönetimlerle ve diğer paydaşlarla iş birliği yaparak üniversitemizin sunduğu eğitim ve sağlık hizmetlerinin daha da geliştirilmesi için çalışmalara devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Rektör Aydın’a ziyaret sırasında Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Genel Sekreter Doç. Dr. Erhan Burak Pancar ile akademik ve idari personel eşlik etti.