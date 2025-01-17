Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, üniversitenin çeşitli birimlerine yaptığı ziyaretler kapsamında Fen Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Eğitim Fakültesi’nde incelemelerde bulundu. Aydın, “OMÜ’yü daha güçlü hale getireceğiz” dedi.

Ziyaretleri sırasında fakültelerin fiziki durumu, akademik veriler, öğrenci ve akademik personelin ihtiyaçları gibi konuları değerlendiren Rektör Aydın, eğitim faaliyetlerini yerinde gözlemledi.

Fen Fakültesi: Bilimsel başarıların temel taşı

Rektör Aydın, Fen Fakültesi’ni ziyaretinde, fakülte bünyesinde yürütülen araştırma projeleri ve bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aydın, Fen Fakültesi’nin OMÜ’nün bilimsel gelişiminde kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, “Fen Fakültesi, üniversitemizin bilimsel başarılarının temel taşlarını oluşturan bir fakülte. Burada yapılan araştırmalar, sadece üniversitemiz için değil, ülkemiz için de büyük önem taşıyor. Bu çalışmaların daha da ileriye gitmesi için hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.

Rektör Aydın, ziyaretinin ikinci durağı olan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde de fakültenin yürüttüğü projeler hakkında bilgi aldı. Aydın, toplumsal sorunlara çözüm üretmenin üniversitelerin temel görevlerinden biri olduğunu belirterek, “Fakültemiz, sosyal bilimlerdeki öncü rolünü daha da pekiştirecektir” ifadelerini kullandı.

Rektör Aydın’ın son durağı Eğitim Fakültesi oldu. Burada yapılan çalışmaları inceleyen Aydın, eğitim alanındaki projelerin ve araştırmaların daha da güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, üniversite içindeki iş birliği ve iletişimi artırmak amacıyla bu tür ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.

Yaptığı açıklamalarda üniversite içindeki birimlerin daha verimli çalışabilmesi için iş birliği ve iletişimin önemine dikkat çeken Rektör Aydın, OMÜ’nün gücünü arttırmak için fakültelerdeki tüm paydaşlarla ortaklaşa çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ziyaretlere, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Genel Sekreter Doç. Dr. Erhan Burak Pancar ve fakültelerin dekanları da eşlik etti.