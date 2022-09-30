İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, bu yıl üniversite yaşamına başlayacak gençlere 10 maddelik başarı formülü verdi. Üniversite döneminin mesleki ve sosyal gelişim için fırsat olduğunu söyleyen Aşkar, “Hata yapmaktan, denemekten korkmayın; soru sormaktan çekinmeyin. Zorlandığınız, yorulduğunuz anlar olsa da karamsarlığa düşmeyin. Akademik gelişim önemli ama tek başına yeterli değil. Sosyal yönünüzü geliştirin, aktif bir hayat yaşayın” dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, bu yıl üniversite yaşamına başlayacak gençlere 10 maddelik başarı formülü verdi. Üniversite döneminin mesleki ve sosyal gelişim için fırsat olduğunu söyleyen Aşkar, “Hata yapmaktan, denemekten korkmayın; soru sormaktan çekinmeyin. Zorlandığınız, yorulduğunuz anlar olsa da karamsarlığa düşmeyin. Akademik gelişim önemli ama tek başına yeterli değil. Sosyal yönünüzü geliştirin, aktif bir hayat yaşayın” dedi.

Gençlere, daha verimli ve nitelikli bir eğitim süreci geçirmeleri için yol gösterici önerilerde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, “Eğitim hayatının her dönemi özel ve unutulmazdır; ancak üniversite hayatı bambaşka. Kendinizi keşfedeceğiniz, belki de tüm hayatınızı şekillendirecek adımları atacağınız bir döneme giriyorsunuz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü karşılayan bireyler olarak mezun olmak sizin elinizde. Üniversite sürecini bir fırsat olarak görmeli, yaşıtlarınız arasında sizi ön plana çıkaracak adımlar atmaya odaklanarak zamanınızı çok iyi değerlendirmelisiniz” diye konuştu.

"Ne olursa olsun önce kendinize güvenin"

Rektör Aşkar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk başlarda üniversiteye uyum sağlamakta, kendinizi keşfetmekte zorlanabilir, dersleri yorucu ya da yoğun bulabilirsiniz. Bu gayet normal. Pandemi sonrası dünya genelindeki eğitimde karşılaşılan en önemli durumlar ve sorunlar bunlar. Böyle bir hisse kapılırsanız asla korkmayın, karamsarlığa düşmeyin. Unutmayın ki sizler, üstün yeteneklerinizle ve çalışkanlığınızla üniversiteyi, istediğiniz bölümü kazandınız. Ne olursa olsun önce kendinize güvenin. Hayal kurmak, başarmanın en önemli adımlarından biridir. Kendinize bir hedef koyun ve o hedeflediğiniz noktaya ulaştığınız anı hayal edin. Sonuna kadar hedeflerinizin peşinden gidin. Bunları yaptığınızda kendinizi çok daha güçlü ve enerjik hissedeceksiniz.”

Derslere ön hazırlık yapılarak gelinmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Aşkar, “İşlenecek konuyla ilgili derse gelmeden kısa bir araştırma yapın. Bu yöntem sayesinde hem öğrenmenizin hızlanacağını hem de zaman açısından tasarruf sağlayacağınızı göreceksiniz. Saatlerce derslere kapanmak, uykusuz kalırcasına çalışmak doğru değil. Eğer kendinizi buna mecbur hissediyorsanız ya da dersler yetişmeyecek kaygısı duyuyorsanız, muhtemelen uygun zaman planı yapmakta sorun yaşıyorsunuzdur. Kendiniz için bir rutin oluşturun ve rutine bağlı kalmaya özen gösterin. Soru sormak, bir eksiklik ya da hata değildir. Öğrenmenin doğal akışında soru sormak vardır. Sizler de sormaktan çekinmeyin, ders sırasında düşüncenizi açıkça paylaşın” ifadelerini kullandı.

"Hata yapmaktan, denemekten korkmayın"

Bilginin sürekli güncellendiği, rekabetin hızla arttığı bir çağda olduklarını vurgulayan Aşkar, “Hata yapmaktan, denemekten korkmayın. Yeni yollar aramaktan çekinmeyin. Bilimsel projelerde yer alan, takım oyununu öğrenin. Öğrendiğinizle yetinmeyip sürekli daha iyisini arayın, sorgulayın, şüpheci bakın. Akademik başarı önemli ama tek başına yeterli değil. Sadece akademik başarıya odaklanmayın, kendinizi sosyal açıdan geliştirmeye de özen gösterin. Üniversitenizdeki sosyal kulüpleri hemen keşfedin ve kendiniz için uygun olanları belirleyin. Hobilerinize ve spora mutlaka zaman ayırın. Aktif bir hayat yaşayın. Beslenmeniz, doğru ve etkili bir öğrenme süreci geçirmeniz üzerinde etkili. Bu nedenle dengeli, sağlıklı beslenmeye dikkat edin. Kariyer yapmak istediğiniz alandaki markaları, şirketleri ya da başarılı kişileri takip edin. Üniversitenizin staj olanaklarını araştırın, bu imkanları fırsata çevirin. İş dünyasıyla tanışın, okurken çevre edinmeye odaklanın, varsa üniversitenizdeki mentorluk hizmetlerinden yararlanın” dedi.