Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, deprem bölgesinden dönen sağlık çalışanları ile bir araya gelerek, bölgede gerçekleştirdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, deprem bölgesinden dönen sağlık çalışanları ile bir araya gelerek, bölgede gerçekleştirdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından bölgeye giderek yaraların sarılmasına destek olan ve geri dönen ERÜ Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin de yer aldığı sağlık çalışanları ile bir araya geldi. ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu’nda deprem bölgesinden dönen sağlık çalışanları ile bir araya gelen Rektör Altun, yaşanılan deprem felaketinin ardından bölgeye var güçleri ile destek olmaya devam ettiklerini söyledi. Bölgedeki özverili çalışmalarından dolayı ERÜ Tıp Fakültesi’nden bölgeye giden sağlık çalışanlarına teşekkür eden Rektör Altun; “Tıp Fakültesi Hastanelerimiz ilk günden bu yana organize bir şekilde hem deprem bölgesine hem de bölgeden sevk edilen yaralılarımızın hastanelerimizdeki tedavilerine organize bir şekilde destek olmaya devam ediyor” dedi. Rektör Altun’un konuşmasının ardından deprem bölgesinden dönen öğretim üyeleri ve diğer sağlık çalışanları çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.

Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Prof. Dr. Sultan Taşcı ve Prof. Dr. Oktay Özkan da birer konuşma yaparak, sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler.