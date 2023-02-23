Rektör Altun Kahramanmaraş ziyaretinde Afşin’de hasar tespit çalışmalarında bulunan Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri ile bir araya geldi. Hasar tespit çalışmaları hakkında öğretim üyelerinden bilgiler alan Rektör Altun, çalışmalarında öğretim üyelerine kolaylıklar diledi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, deprem bölgesi Kahramanmaraş Afşin’de ERÜ’den bölgede hasar tespit çalışmasına giden Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyelerinden oluşan ekibi ziyaret etti.

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