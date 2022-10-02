Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına göre ERÜ’ye yerleşen yeni öğrencileri Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde karşıladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına göre ERÜ’ye yerleşen yeni öğrencileri Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde karşıladı.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana öğrencilere yönelik çalışmalar yürüteceklerini belirten ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 3 Ekim tarihinde başlayacak olan akademik yıl öncesi Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki ERÜ Standında Kayseri’ye gelen öğrencileri karşıladı. Stantta ERÜ’nün yeni öğrencileri ve aileleri ile sohbet eden Rektör Altun, üniversite hakkında bilgiler verdi. 2022-2023 Akademik yılında tüm öğrencilere, akademik ve idari personele başarılar dileyen Rektör Altun, 1-9 Ekim tarihleri boyunca Kayseri’ye yeni gelen ERÜ öğrencilerinin Şehirler Arası Otobüs Terminali’nden kalacakları yurtlara kadar transferlerinin de üniversite tarafından sağlanacağını söyledi.

Rektör Altun’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan da eşlik etti.