Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle açılan ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi hastanesi yeni binasında faaliyete geçen Kardiyoloji Servisi’ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle açılan ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi hastanesi yeni binasında faaliyete geçen Kardiyoloji Servisi’ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Kardiyoloji Kliniğine başvuran hastaların daha etkin ve konforlu hizmet almasının yanında yataklı servislerin yoğunluğunu azaltarak, günlük akış içerisinde daha etkin ve verimli kullanılmasının amaçlandığı servis ile ADÜ Uygulama ve Araştırma hastanesi adına yapılan hizmetlere yenisi eklenmiş oldu. Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör’den bilgi alan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, daha sonra hastane içinde diğer birimleri gezerek çalışmaları yerinde inceledi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e, ADÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Fedi Ercan ve Hastane Başmüdürü Selim Ekizler eşlik etti.