Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü ve ÖSYM Nevşehir İl Koordinatörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak sınavlara girecek tüm adaylara başarılar diledi. Aktekin ayrıca adaylara üniversite tercihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Rektör Aktekin; "Sevgili öğrenciler, ilk ve orta öğrenim aşamalarını tamamlayarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmeye hak kazandığınız bu süreçte öncelikle sizleri kutluyor, hepinize başarılar diliyorum. Hayatınızın en önemli dönüm noktalarından birine ulaşmış olduğunuz bu süreçte; üniversite tercihlerinin ne kadar önemli olduğunun bilinci ile hareket edeceğinize inanıyorum. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kapadokya’nın siluetini andıran özgün mimarisi ile gelişmiş fiziki yapılanması, nitelikli akademik kadrosu, geniş ölçekli bölüm ve programları ile ülkemizin seçkin üniversitelerinden biridir. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ni kazanan öğrencilerimiz; istedikleri alanlarda uzmanlaşarak meslek sahibi olurlarken aynı zamanda bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle kendilerini geliştirme yönünde çok geniş imkanlara sahip olacaklardır" dedi. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, "Nevşehir merkezde bulunan yerleşke ile birlikte ilçelerdeki toplam 8 kampüste 10 Fakülte, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokul, 4 Enstitü, 20 Araştırma Merkezi, 59 Öğrenci Kulübü ve 12 Öğrenci Topluluğu bulunan üniversitemiz; 2022 yılı YKS yerleştirme sonuçlarına göre ön lisans düzeyinde yüzde 100, lisans düzeyinde ise yüzde 98.80 oranında tercih edilmiştir. Halihazırda üniversitemiz yüzde 99.40 civarında doluluk oranına sahiptir” ifadelerini kullandı.

"Güvenli ve huzurlu bir üniversite ve şehir sizleri bekliyor”

Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri arasında bulunan Kapadokya’nın eşsiz tarihi ve doğal güzellikleri arasında eğitim-öğretim veren NEVÜ’nün ve Nevşehir’in huzurlu ve güvenli bir ortam sunduğunu ifade eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin; “Her daim öğrenci merkezli eğitim-öğretim sistemini benimseyen üniversitemiz nitelikli akademik kadrosu, geniş fiziki alt yapısı, sosyal, kültürel ve sportif imkanlarının yanı sıra huzurlu ve güvenli bir şehirde bulunmakta. Bizi tercih eden öğrencilerimiz, üniversitemizde alacakları eğitimleri ile birlikte dünyanın ve ülkemizin en önemli turizm merkezleri arasında bulunan ve değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarihi, kültürel ve doğal güzelliklere sahip Kapadokya’da kendilerini sosyo-kültürel anlamda da geliştirme fırsatları bulacaklardır" dedi. NEVÜ’nün YÖK tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi ‘alanında ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler’ arasında yer aldığına değinen Rektör Aktekin; “Üniversitemiz Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Doğal ve Kültürel Miras Turizmi alanında ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler’ arasına alınan bir üniversite. Bu bünyede başta bulunduğumuz şehir olmak üzere Kapadokya’nın doğal ve kültürel miras unsurlarına yönelik önemli projelerimiz ve çalışmalarımız bulunmakta. Öğrencilerimizin de sahip olunan bu doğal ve kültürel miras unsurlarını yerlerinde tanımaları ve bilgi edinmelerine yönelik de çeşitli faaliyetler içerişinizdeyiz” dedi. NEVÜ merkez kampüs içerisinde 11 bin 275 metrekarelik alan üzerinde bulunan Sezai Karakoç Öğrenci Yaşam Merkezi ile de öğrencilere ve personele çeşitli hizmetlerin ve imkanların sunulduğunu söyleyen Aktekin; “Üniversitemiz öğrencileri ve çalışanlarının kampüs içerisinde en iyi şekilde vakit geçirebilmeleri amacıyla projelendirdiğimiz Sezai Karakoç Öğrenci Yaşam Merkezimiz; 1 spor ve fitness salonu, 3 adet kafeterya, internet kafe, bilardo salonu, kargo ve otobüs firmaları ofisleri, GSM bürosu, kadın ve erkek kuaförler, eczane, fotoğrafçı, terzi, 4 adet butik, birer adet AÖF ve ÖSYM merkezi, 2 adet banka, 1 adet kırtasiye ve öğrenci kulüpleri yer alacak şekilde mekânsal tasarıma sahip. Ayrıca 280 kişilik amfi tiyatrosu, 6 tanesi engelli olmak üzere toplam 1170 m2 alanda 40 araçlık otoparkı bulunmakta. Halihazırda kitabevi, kırtasiye, kafeterya, restoran, zincir market ve birçok markanın şubelerinin yer aldığı ve her geçen gün firma sayısının arttığı Yaşam Merkezimiz öğrencilerimiz ve çalışanlarımız tarafından rağbet gösterilen işlek bir yaşam tesisi konumunda. Sevgili gençler, tüm bu sahip olduğumuz ve sunduğumuz imkanlar ışığında sizlerin de Kapadokya Bölgesi’nin merkezinde yer alan üniversitemizi tercih etmenizi temenni ederek; en iyi dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

İl genelinde 11 bin 216 aday sınava girecek

Sınavlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Rektör Aktekin sınava girecek toplam aday sayısının ise 11 bin 216 kişi olduğunu söyledi. Aktekinİ; “2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Nevşehir İl merkezinde 17-18 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturum olarak yapılacak. 17 Haziran 2023 tarihinde TYT oturumu saat 10:15‘te başlayıp 165 dakika, 18 Haziran 2023 tarihinde AYT oturumu saat 10:15’te başlayıp 180 dakika ve 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak YDT oturumu ise saat 15.45’te başlayıp 120 dakika sürecek.

Milli Eğitime bağlı 41 binada, Üniversite merkez kampüste 10 binada ve Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olmak üzere toplamda 52 binada gerçekleştireceğimiz sınavlara 31’i engelli adaylarımız olmak üzere toplam 11.216 gencimiz üniversite sınavına girecek. Üniversitemiz genelinde ise TYT oturumda 2.808, AYT oturumda 2.226 ve YDT oturumu için de 1.057 aday sınava girecek. Sınava girecek adaylarımızın mağduriyet yaşamamaları için nüfus müdürlüklerimiz de Cumartesi günü saat 07.00-17.00’ ve Pazar günü ise saat 07.00-15.30 saatleri arasında açık olacak. Adaylarımızın Sınava Giriş Belgesi (SGB) ve Nüfus Müdürlüğünden alacakları fotoğraflı geçici kimlik belgesi ile sabah oturumları TYT ve AYT için en geç 10.00’da, öğleden sonra oturumu YDT için de en geç 15.30’da sınav binasına giriş yapması gerekmektedir” dedi.