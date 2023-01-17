Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, “NEVÜ Eğitici Eğitimleri” programına katıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, “NEVÜ Eğitici Eğitimleri” programına katıldı.

NEVÜ Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVEMM) tarafından düzenlenen üniversitede görev yapan eğiticilerin de eğitim aldığı “NEVÜ Eğitici Eğitimleri” programına onur konuğu olarak katılan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin yaptığı konuşmada, NEVÜ’de düzenlenen eğitim programının önemi ve özgünlüğüne vurgu yaparak NEVÜ’de seri şeklinde düzenlenen programın eğitim-öğretim sürecindeki kalite standardının yükselmesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, “Üniversitemize yeni katılan öğretim elemanlarına yönelik uyum programı, öğretme becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler, öğretim programları geliştirme/değerlendirme, öğretimde teknoloji kullanımı, öğretim yöntemleri, ölçme ve değerlendirme, öğrenciyle iletişim gibi konularda eğitimler düzenlenen ‘NEVÜ Eğitici Eğitimleri’ çok kıymetli bir etkinliktir.

Üniversitemizde eğitim-öğretim veren öğretim elemanlarımız birbirinden değerli uzmanların sunum yaptığı böylesi programlar ile bilgi ve becerilerini artırarak öğrencilerimizin eğitim süreçlerine çok daha fazla katkı sağlamaktadırlar. Bu manada etkinliği düzenleyen NEVEMM Müdürümüz Doç. Dr. Davut Sarıtaş başta olmak üzere tüm NEVEMM akademik ve idari personeli ile etkinlikte sunum yaparak bilimsel katkılarda bulunan değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

NEVÜ Eğitici Eğitimleri Programı

09.06.2022 tarihli 2022.18.137 sayılı T.C. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi Yönergesi’ne istinaden NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde akademik personele yönelik gerçekleştirildi. ‘NEVÜ Eğitici Eğitimleri’ bünyesinde ki eğitimlerin tamamına katılanlara katılım sertifikası verilecek.

Tüm NEVÜ akademik personelinin davetli olduğu ve alanında uzman 6 eğitimcinin konuşmacı olarak katılacağı eğitim etkinliği daha önceden olduğu gibi ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Üniversitede göreve yeni başlayan araştırma görevlileri ve doktor öğretim üyelerinin katılımlarının zorunlu olduğu “NEVÜ Eğitici Eğitimleri” çerçevesinde Doç. Dr. Faruk Bozdağ “Gençlik Sorunları ve Eğitime Etkileri”, Prof. Dr. Şükrü Bellibaş “Akademik Yazma”, Doç. Dr. Adnan Taşgın “Güncel Pedagojik Yaklaşımlar”, Dr. Serdar Tekin “Eğitimde Etkili İletişim, Doç. Dr. Funda Nalbantoğlu Yılmaz “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme”, Doç. Dr. Şeyhmus Aydoğdu “Öğretim Teknolojileri” temalı eğitim sunumları gerçekleştirdi.