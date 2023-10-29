NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınladı.

Rektör Aktekin yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Büyük Türk Milleti’nin tarihi birikimi ve kültürel düzeyine yaraşır bir yaşam ve gelişim biçimi olan cumhuriyet; 29 Ekim 1923 tarihinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul ve ilan edilmiştir. Ülkemizin tarihi sürecinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönem padişahları ve aydınlarının da içinde yer aldığı öncü toplumsal hareketler sonrasında ‘Modernleşme’ ve ‘Seçime Dayalı Meclis’ süreçleri ile ilk oluşumları başlayan ‘Cumhuriyet ve Demokrasi’ kültürü; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının önderliğinde milletçe kazandığımız Ulusal Kurtuluş Zaferinin akabinde cumhuriyetin ilanı ile devrimsel bir ivme ve olgunluk kazanmıştır. İlanından bu yana geçen 100 yıllık süreçte cumhuriyetin kazanımları ve elde ettiği demokratik ve toplumsal başarılarla Türkiye Cumhuriyeti, bugün dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olarak ‘Dünya Düzeni’nin inşası ve gelişimi süreçlerine etkin katkılar sunan dünyanın saygın ülkeleri arasında yer almaktadır. Bu yıl 100. yılını kutladığımız cumhuriyetimiz ile elde ettiğimiz kazanımların milletçe haklı gururunu yaşarken tarihin; ‘Doğru’ gelişme sağlayamayan toplumların kaçınılmaz ‘Helak’ örnekleriyle dolu olduğunun bilinciyle; ülkemizin ’Bağımsızlığı ve Geleceğini’ birlik, beraberlik ve gelişim kültürü içerisinde sağlamak da en asli vazifemiz olacaktır. Ülkemiz ve cumhuriyetimizin ’Beka ve Gelişimine’ düşmanlık üreten tüm ‘iç ve dış’ unsurlara karşı bu güne kadar canlarını ortaya koyarak mücadele etmiş olan; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, cumhuriyetimizin 100. Yılında Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı onur, mutluluk ve heyecan duygularıyla kutluyorum."