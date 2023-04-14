Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi inşaatı ile Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi hizmet binasının tadilat çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulundu.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şahlan Öztürk, Prof. Dr. Mutluhan Akın ve Prof. Dr. Özlem Fındık, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Akpınar ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Ümit Eğribaş ile birlikte NEVÜ merkez kampüs içerisinde yapımına başlanan Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Hastane binası inşaatı ile Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi hizmet binasında yürütülen çalışmaları yerinde denetledi. Rektör Aktekin ve beraberindekilere ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Deviren ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim üyeleri eşlik etti. NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi binası inşaatı ile Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi dönüşüm binalarında incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, yürütülen çalışmalar hakkında Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Deviren ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin birkaç ay içerisinde ağız ve diş sağlığı alanında hizmet vermeye başlayacaklarını söyleyen Rektör Aktekin, şehrin sağlık alanında önemli talepleri arasında yer alan NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni üniversiteye ve şehre kazandırmakla birlikte Nevşehir halkına hizmet verebilecek olmanın heyecan ve mutluğu içerisinde olduklarını söyledi https://www.nevsehir.edu.tr/tr/38745