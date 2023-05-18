Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi ile Anadolu Mektebi tarafından düzenlenen ‘Mustafa Kutlu Paneli’ ve ‘3. Geleneksel Kısa Öykü Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı.

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 58 ve 59. hükümetlerde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı görevinde bulunan Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Muhammet Orçin, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat’ın açılış konuşmasının ardından panelist öğrencilerin sunumuyla başlayan program, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat ve NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı H. Abdullah Şengül’ün ‘Mustafa Kutlu’ üzerine yaptıkları değerlendirme konuşmaları ile devam etti.

Program panelistlere ve 3. hikaye yazma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ile sona erdi.