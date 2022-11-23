Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, kadınlara yönelik şiddet kavramının Türk milletinin tarihinde, kültüründe ve medeniyetimizde olmaması gereken bir kavram olduğunu belirtti.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, kadınlara yönelik şiddet kavramının Türk milletinin tarihinde, kültüründe ve medeniyetimizde olmaması gereken bir kavram olduğunu belirtti.

Ordu Üniversitesi’nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde panel gerçekleştirildi. Ceren Özdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda dinleyicilere bilgilendirmeler de yapıldı.

Üniversitenin Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen programda konuşan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, şiddetin her türlüsünün toplumda yeri olmaması gerektiğine değindi. Rektör Akdoğan, “Kadınlar bizim için çok önemli. Toplumun ayakta kalmasında varlığını sürdürmesinde kadınların, annelerin hakları ödenemez, onların yeri doldurulamaz. Bizler kadınlarımızın yaşamaları, konforları, huzurları, varlıkları, güvenlikleri, hayatları için ne gerekiyorsa sonuna kadar üzerimize düşen neyse yapmamız gerektiğine inanıyorum. Biz kadın, aile, çocuk gibi bu konularda millet olarak toplum olarak duyarlı bir bilince sahibiz. Onun için şiddet kavramının bizim tarihimizde, kültürümüzde, medeniyetimizde olmaması gereken bir kavram olduğunu belirtmek istiyorum. Bu bağlamda Türkiye’de ve dünyada kadına yönelik o şiddeti, o ötekileştirmeyi, kadını bir meta unsuru olarak gören düşüncelerin beraberinde tutum ve davranışlara tümden karşı olduğumuzu bir kez daha haykırıyorum” dedi.

Merkezin Müdürü Doç. Dr. Fevziye Eker ise kadınlara yönelik yapılan her türlü şiddet karşısında mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhuriyet Savcısı Zeynep Ülker Divli ve Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi PDR Uzmanı Hande Pazar’ın konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Fatih Mehmet Yelmen gerçekleştirdi. 6284 Sayılı Kanun ve Türk Ceza Hukuku’ndaki uygulama alanlarının konuşulduğu programda, şiddeti önleme ve izleme konusunda gerçekleştirilen faaliyetler ve KADES uygulaması hakkında dinleyiciler bilgilendirildi.