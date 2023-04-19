Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Tekin’e tebrik ziyaretleri devam ediyor. Bu çerçevede AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve AK Parti Kütahya milletvekili adayları Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Esra Özbek Balcı ile Mustafa Altuğ Atalay, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin’e tebrik ziyaretinde bulundular.

Ziyarette çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu. Rektör Tekin, ziyaretlerinden dolayı Başkan Mustafa Önsay ve adaylara teşekkür etti.