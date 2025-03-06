Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ’Stratejik İletişimde Yeni Akımlar Paneli’ne Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Panelde, Stratejik İletişimde Yeni Akımlar, Yeni Medyada Kriz İletişimi Rehberi ve Stratejik İletişim Terimleri Sözlüğü kitaplarının tanıtımı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Stratejik İletişimde Yeni Akımlar, Yeni Medyada Kriz İletişimi Rehberi ve Stratejik İletişim Terimleri Sözlüğü kitapları, iletişim stratejilerinin geliştirilmesi, kriz dönemlerinde etkili iletişim yönetimi ve dijital çağda iletişim disiplininin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı bilgiler sunuyor.

"Enformasyonla dezenformasyon iç içe geçti"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Stratejik İletişimde Yeni Akımlar Paneli"nde yaptığı konuşmada, iletişimin değişen doğasını, stratejik iletişim alanındaki yeni akımları ve Türkiye’nin hakikat mücadelesini farklı boyutlarıyla müzakere edeceklerini söyledi. Prof. Dr. Altun, bilgiye erişimin hızlandığı, buna mukabil hakikatin giderek gölgede kaldığı bir çağda yaşadıklarına işaret ederek şunları kaydetti: "Enformasyonla dezenformasyonun iç içe geçtiği, yalan haber imalatıyla hakikatin sürekli manipüle edilmeye çalışıldığı bir çağ bu. Geleneksel medya ve dijital platformlar, çoğu zaman küresel güçlerin çıkarlarına hizmet eden birer araç konumunda. Bilginin demokratikleştiği iddiasıyla oluşturulan dijital iletişim ekosistemi, gerçekte yeni bir medya tekelleşmesi üretti. Buna rağmen batılı gelişmiş ülkeler ile batı dışında kalan gelişmemiş ülkeler arasındaki dijital uçurum giderek büyüyor. Dijitalleşme ile birlikte yeni jeopolitik mücadele alanları ortaya çıkıyor."

"Her yeni araç fırsatları ve tehditleri barındırır"

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise, stratejik iletişimin dinamik bir süreç olduğunu ve çağın gerektirdiği hızla değişen bilgi akışı karşısında iletişimin stratejik yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte iletişimin sadece bir mesaj iletmekten öte, küresel anlamda fırsatlar ve tehditler barındıran bir alan haline geldiğini belirten Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı: "İletişim, stratejik bir süreçtir. Eğer bu süreci yönetemezseniz, kontrol edemez hale gelirsiniz. Dolayısıyla doğru hedeflere ulaşabilmek için en güvenli ve en doğru yolu ancak güçlü bir stratejik iletişim çalışmasıyla bulabiliriz. Çağımız her gün yeni bir bilgiyle, yeni bir buluşla, yeni bir iletişim aracıyla şekilleniyor. Ancak bu yeni araçlar hem fırsatlar hem de tehditler barındırıyor. Bu noktada, iletişimi bir strateji olarak ele alarak bu fırsatları değerlendirmeli ve tehditleri bertaraf etmeliyiz. Akademik dünyada iletişim çalışmalarımızı hızla değişen dünyaya adapte etmek zorundayız. Bugün konuştuğumuz stratejik iletişim konularının bir yıl önce gündemde bile olmadığını görebiliyoruz. İşte bu, içinde bulunduğumuz çağın dönüşüm hızını gösteriyor."

"Ahlaki ve etik değerleri koruyarak hakikatin yanında olmak esastır"

Adıgüzel, günümüzde bilgi güvenliğinin ve doğru bilgiye ulaşmanın giderek zorlaştığını belirterek, özellikle kriz, savaş ve afet dönemlerinde dezenformasyonun artış gösterdiğine dikkat çekerken, "Dünya, belki de en güvensiz dönemini yaşıyor. Bilginin güvenilirliği artık her zamankinden daha büyük bir sorun haline geldi. Dijital dünyada karşımıza çıkan haberlerin ne kadarının doğru ne kadarının yanlış olduğunu sorgulamak zorundayız. Yapay zekâ ve dijital manipülasyon teknikleriyle oluşturulan sahte içerikler, bireylerin yanıltılmasına neden oluyor. Bugün, televizyonda veya sosyal medyada gördüğümüz bir videonun gerçekte var olup olmadığını bile sorgulamak zorundayız. İşte bu yüzden, hakikat mücadelesi her zamankinden daha önemli hale gelmiştir" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan kitapların, doğru bilgiye ulaşma ve dezenformasyona karşı mücadelede rehber niteliği taşıdığına değinen Adıgüzel, bu eserlerin akademi dünyasında ve iletişim fakültelerinde temel kaynaklar haline gelmesi gerektiğini, "İletişimde doğru tarafı belirlemek, yalnızca teknolojiyi yakalamaktan ibaret değildir. Ahlaki ve etik değerleri koruyarak hakikatin yanında olmak esastır. Akademisyenler ve eğitimciler olarak bizlere düşen en önemli görevlerden biri, yalnızca yeni teknolojileri öğretmek değil, aynı zamanda hakikati aramayı, doğru bilgiyi savunmayı ve etik iletişim prensiplerini öğrencilere kazandırmaktır" sözleriyle ifade etti.

"Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası"

Türkiye’nin uluslararası iletişimde hakikatin yanında durarak önemli bir vizyon ortaya koyduğunu belirten Adıgüzel, Türkiye’nin kriz ve çatışma ortamlarında barışçıl çözüm arayışlarındaki iletişim stratejisinin dünya için bir örnek teşkil ettiğini ifade ederek, "Türkiye, uluslararası arenada iletişim vizyonuyla öne çıkıyor. Dünyanın neresinde bir çatışma varsa Türkiye, o çatışmayı barışçıl bir şekilde çözmeye yönelik girişimlerde bulunuyor. Ancak güçlü bir iletişim stratejisiyle, hakikati savunarak ve dezenformasyonla mücadele ederek bu misyonu yerine getirmek mümkündür" dedi. Konuşmasını Eskişehir ve Anadolu Üniversitesi’nin kültürel mirasına atıfta bulunarak tamamlayan Adıgüzel, sözlerini Yunus Emre’nin dizeleriyle noktaladı: "Biliyorsunuz, Eskişehir Yunus Emre’nin şehridir. O’nun dediği gibi; ’Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası.’ İşte biz de her gün yeni bilgilerle, yeni gelişmelerle uyanıyor ve bu hızlı dönüşüm içinde hakikati koruma mücadelesine devam ediyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenen ‘Stratejik İletişimde Yeni Akımlar Panelinde alanında uzman isimler katılımcılarla bir araya geldi.