Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, 13 Şubat Dünya Radyo Günü dolayısıyla Anadolu Üniversitesi’nin kurumsal radyosu Radyo A’da canlı yayına katıldı.

Misafir Odası programında Öğr. Gör. Dr. Nebiye Özaydemir’in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Adıgüzel, radyo yayıncılığının geçmişi, bugünü ve geleceği üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Adıgüzel ayrıca, Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleşecek yenilikler hakkında da öğrencilere müjdeler verdi. Eski bir radyocu olarak Dünya Radyo Günü’nde Radyo A’da olmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Rektör Yusuf Adıgüzel, şunları söyledi:

"Radyonun herkes için ayrı bir anlamı olabilir. Öğrencilik yıllarımda İletişim Bilimleri Fakültesi’nde (İBF) okurken, Eskişehir’de çok fazla yerel radyo vardı. Ben de üç arkadaşım ile bu radyolardan birinde 3 yıl aralıksız çalıştım. Radyo A kurulmadan 5 yıl önce, 90’lı yıllarda çalıştığımız radyonun tüm işlerini biz yapıyorduk diyebilirim. Her akşam yaklaşık 2 buçuk saatlik bir program yapıyordum. O zamanlarda belirli bir dinleyici kitlem de vardı. Şimdi baktığımızda bir öğrenci için 3 buçuk yıl bir radyoda program yapmak ve çalışmak az bir süre değil."

"Televizyonumuz olmadığı için radyo her şeyimizdi ve iletişim kurduğumuz tek araçtı"

Radyo A’nın 27 yıldır başarıyla yayın hayatına devam etmesinin önemini vurgulayan Adıgüzel, yıllar içerisinde Radyo A’nın eğitim kurumunun içerisinde yer alan bir ekol haline geldiğini ifade etti. Adıgüzel, radyoculuk dönemlerine dair hatıralarını paylaşırken, "Benim dönemimde beraber program yaptığım Beyazıt Öztürk vardı. Mezun olduktan sonra kendisinin meslek hayatı televizyonculuğa evrildi. Ben de İstanbul’a gidince iletişimin bir diğer kolu olan halkla ilişkiler alanına geçiş yaptım, ancak radyo ile olan bağımı hiçbir zaman koparmadım, hep devam ettirdim. Bir de aslında üniversite eğitim hayatımdan ayrı olarak radyonun benim için farklı ve özel bir anlamı daha var. Çocukluğum Adana’da geçti. Televizyonumuz olmadığı için radyo her şeyimizdi ve iletişim kurduğumuz tek araçtı. O radyo hiç kapanmaz ve hep açık dururdu. 9 kardeşiz, hep beraber akşamları oturur radyo dinlerdik. Radyo o zamanlar evin vazgeçilmez demirbaşıydı" ifadelerine yer verdi.

"Diğer çalıştığım yerlerde de Eskişehir’de aldığım eğitimin çok büyük katkıları olduğunu gördüm"

"Anadolu Üniversitesi İBF’de aldığı eğitimlerin kendisi için çok kıymetli olduğunu dile getiren Adıgüzel, konuşmasının devamında şunları söyledi: "30-35 yıl önce bu okuldan aldığım eğitimle kariyer hayatım boyunca başarılı işlere imza attım. Anadolu Üniversitesi’nin öğrencilerine kattığı birikim ve donanımı insan yaş aldıkça daha da çok fark ediyor. Kısaca sürecimden bahsedecek olursam eşim de Anadolu Üniversitesi İBF mezunu. 1995 yılında okuldan mezun olduktan sonra İstanbul’a gittik. O yıllarda ben halkla ilişkiler müdürlüğünde çalışmaya başladım. İş görüşmesine gittiğimde ‘Kurumsal bir dergi çıkarmak istiyoruz’ dediler. ‘Bunu yapabilir misin?’ diye sordular. ‘Yapabilirim’ dedim. Orada üniversitede aldığım eğitimin ne kadar faydalı olduğunu daha iyi anladım. Hem tasarım hem fotoğraf hem de haber metni yazmayı biliyordum. Çalışmaya ayın 1’inde başladım ve 15 gün sonrasında 16-24 sayfalık ilk bülteni çıkardım. Ardından aralıksız olarak 5 sene boyunca 48 yayın çıkardım. Böylece İBF’den aldığım eğitimin önemli bir kazanım olduğunu görmüş oldum. Sonraki yıllarda yolum başka kurumlara düştü. Büyükşehir Belediyesi’nde Halkla İlişkiler Biriminde başladığım işimde birkaç ay sonra şef, sonrasında da müdür oldum ve burada da 8 yıl çalıştım. Sonrasında devlete bağlı bir kuruma geçtim. Orada da medyayla ilgili önemli çalışmalarda bulundum. Ulusal gazetelerde yöneticilik yapma olanağı buldum. Diğer çalıştığım yerlerde de Eskişehir’de aldığım eğitimin çok büyük katkıları olduğunu gördüm."

"Radyo A sadece üniversite yayını değil, küresel bir yayın platformudur"

Kültür, sanat ve entelektüel birikim olarak Anadolu Üniversitesinin çok zengin bir üniversite olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "Mevcut fakülte ve yüksekokullarımızda öğrenim gören tüm öğrencilerimiz çok şanslılar. Çünkü Radyo A’da çalışma fırsatı sadece İBF öğrencilerine özel değil. Dileyen tüm öğrencilerimiz radyomuzda eğitim alıp program yapma hakkına kavuşabilir. Böylece öğrencilerimiz kendi eğitim aldıkları disiplinle alakalı içerikler üreterek kendilerini gösterebilir, başarılı yayınlar yapabilirler" dedi. Radyo A’nın bir marka olarak da değerinin bilindiğini söyleyen Adıgüzel, şunları aktardı:

"Radyo A, radyoculuğun en üst düzeyinde radyo yapan çok anlamlı bir haldedir. Günümüzde yerel diye bir tabir kalmadı. Mevcut dijital teknolojilerde her şey ulusal olarak kabul edilebilir. Radyo A’ya da her ne kadar üniversite radyosu desek de üretilen nitelikli yayınları dünyanın her yerinden dinleyebiliyoruz."

"Anadolu Üniversitesi birçok farklı projeyle yeni bir döneme başlıyor"

Anadolu Üniversitesinin yeni dönemde birçok farklı projeyle gündeme geleceğini de belirten Rektör Adıgüzel, "Anadolu Üniversitesi olarak her gün yeni projelerle gündeme geleceğiz. Sadece burada okuyan öğrencilerimiz için değil, Eskişehir’i Türkiye’yi hatta Dünya’yı ilgilendiren projeler yapacağız. Üniversitemizde dijitalleşmeyle beraber yeni aplikasyonlar uygulanarak 3B olarak müzeleri gezebilme olanağı buluyoruz. Bunun yanı sıra üniversitemizde dijital resimler konusunda yapılan projeler de çok kıymetli. Hocalarımız bununla ilgili de önemli çalışmalar yapıyorlar. Çok yakın zamanda Sinema Anadolu yeniden açılacak. Öğrencilerimiz vizyondaki filmleri yeniden izleme olanağına sahip olacak. Tiyatro Anadolu da ilk oyunlarıyla bu ay uzun bir aradan sonra yeniden sahneye çıkacak. Öğrencilerimiz hem tiyatroyu hem de sinemayı uzun yıllar sonrasında kampüsümüzde tekrar deneyimleme fırsatı bulacaklar. Eskişehir Film Festivali’ni de mayıs ayında sinemaseverlerle buluşturacağız. Bunun dışında sporla ilgili de güzel şeyler yapmamız lazım. Kampüste yüzmeden futbola kadar çok güzel imkanlarımız var. Çeşitli küçük dokunuşlarla öğrencilerimizin bu imkanlardan yararlanabileceği adımlarımız olacak. Spor, gençlerimiz için oldukça önemli bir alan olduğu için çalışmalarımızla öğrencilerimizin kampüs içinde daha çok zaman geçirebilecekleri bir dönem başlatacağız." şeklinde konuştu.

"Bu ay içerisinde uluslararası yayınevinin kuruluşunu sağlamış olacağız"

Rektör Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi’nin araştırma konusunda Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birisi olduğunu da vurgulayarak, "Anadolu Üniversitesi araştırmalara kaynak aktarma konusunda belki de Türkiye’nin en güçlü üniversitesi. Ancak bu araştırmaları destekleme, üniversite içi kaynak ve fon sağlamayla sabit kalıyor. Bu da bizim dışarıya açılmamızı engelliyor. Bu kapsamda yeni hedefimiz dış kaynaklı projelerimizi daha fazla artırmak. Valilik üzerinden kalkınma ajanslarıyla proje yapma hedefimiz var. Daha fazla dış kaynak kullanmak daha fazla ulusal ve uluslararası partnerle çalışmak, bakanlıkların fonlarına daha fazla talip olmak, yaptığımız işleri sadece üniversite kaynaklarıyla değil dış kaynaklarla arttırmak istiyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki hedefimiz dış kaynaklı projelere ağırlık vermek olacak. Akademik yayınlarla ilgili Anadolu Üniversitesinin çok yüksek potansiyeli var. Bilimsel yayınlara daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor. Bunun için daha fazla bilimsel dergiye, uluslararası yayınevine ihtiyacımız var. Hem dergi sayılarının artması hem de uluslararası yayınevinin açılması noktasında önemli adımlarımız var. Herhalde ay içerisinde uluslararası yayınevinin kuruluşunu sağlamış olacağız. Bu projenin bilgisini de yine sizin aracılığınızla vermiş oldum" ifadelerini kullandı.

"Radyo A 27 yıldır bizlere ses oluyor"

Son olarak Radyo A’nın 27’inci yaşını kutlayan Adıgüzel, şunları söyledi:

"Radyo A 27 yıldır bizlere ses oluyor. Sesiyle gönüllere dokunuyor, insanlara ulaşıyor. İnşallah nice 27 yılları görür, yeni radyo günlerinde birlikte olma olanağı buluruz. Teknoloji geliştikçe insanlar ‘Televizyon öldü, gazete öldü, gazetecilik öldü’ diye söylemlerde bulunuyor. Aslında hiçbir şey ölmüyor, sadece biçim değiştiriyor. İletişim araçları da yeni formata, yeni teknolojik ortama uygun olarak işini yapmaya devam ediyor. Bu durum radyoculuk için de böyle. Radyo form ve yön değiştirdi. Dinleyiciler dijital platformlardan ya da podcast olarak radyo dinlemeye devam ediyor. Dolayısıyla Radyo A bundan sonra da hayatımızda olmaya devam edecek. Öğrencilerime tavsiyem buranın kıymetini bilin, öğrenebildiğiniz kadar çok şeyi öğrenip kendinizi geliştirin."