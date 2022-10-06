Geçmişte yapılan araştırmalarda tek seferde 11 gün boyunca uçarak 12 bin kilometre yol kat eden kıyı çamurçulluğu kuşu Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından Mersin Göksu Deltasında görüntülendi. Ülkemizde diğer kıyı kuşlarına nazaran daha nadir görülen bir tür olduğunu söyleyen Tüydeş, “Son yıllarda artan gözlemciler ile ülkemizde artık daha sık haberini aldığımız bir tür” dedi.

Geçmişte yapılan araştırmalarda tek seferde 11 gün boyunca uçarak 12 bin kilometre yol kat eden kıyı çamurçulluğu kuşu Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından Mersin Göksu Deltasında görüntülendi. Ülkemizde diğer kıyı kuşlarına nazaran daha nadir görülen bir tür olduğunu söyleyen Tüydeş, “Son yıllarda artan gözlemciler ile ülkemizde artık daha sık haberini aldığımız bir tür” dedi.

‘Doğaya Kanat Açtık’ projesi çerçevesin Türkiye’nin dört bir yanında kuşlar başta olmak üzere yaban hayvanlarını görüntülen Alper Tüydeş son yaptığı rotada çeşitli kuş türlerini fotoğraflama imkânı buldu. Tüydeş’in rotası üzerinde bulunan Mersin Göksu Deltasında ise ülkemizde diğerlerine oranla daha nadir görülen ve geçmişte yapılan araştırmalarda tek seferde 11 gün boyunca gece gündüz aralıksız uçarak 12 bin kilometre yol kat eden kıyı çamurçulluğunu görüntüledi.

Geçmişte ülkemiz için oldukça nadir bir tür iken bugün artan gözlemciler ile daha sık fark edildiğini belirten Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Tüydeş, “Bizde genelde bahar ve sonbahar göçlerinde görülür. Denize yakın kıyılarda, deltalarda ve benzer bataklık alanlarda mola verir. Uzun gagası ile kumdaki ve sudaki küçük canlılar, kabuklularla beslenir. Bu kuşun en ilginç yanlarından biri hiç durmadan günlerce uçabilmesidir. Geçmişte verici takılmış bir Kıyı Çamurçulluğu araştırmacılara gönderdiği bu rekor verilerle şaşırtmıştı herkesi. Alaska’dan Yeni Zelanda’ya okyanusun üstünden durmaksızın uçarak ulaşmıştı” dedi.

Bu kuşlarında pek çok sulak alanda yaşayan kuş gibi risk altında olduğunu belirten Tüydeş, “Kıyılarımız, sulak alanlarımız, bataklıklarımız maalesef artan şehirleşme telaşı içinde ilk gözden çıkardığımız alanlar. Hal böyle olunca bu kuşların ihtiyacı olan dinlenme alanları ortadan kalkıyor. Hele bir de böyle rekor uzunlukta mesafeler yol alan kuşların bu hayati öneme sahip duraklarını ortadan kaldırdıkça nesillerini tehlikeye atıyoruz. Bataklıklar, kıyılar da doğanın vazgeçilemez bir parçasıdır. Onları korumamız için bu da bir başka neden” diye konuştu.

Sergi Aralıkta İstanbul’da

Doğaya Kanat Açtık projesi doğrultusunda Türkiye’yi kuzeyden güneye doğudan batıya dolaşan Tüydeş, bu zamana dek 310 farklı kuş türünü projeye çerçevesinde görüntüledi. Van’dan, Şanlıurfa’ya, Muğla’dan Rize’ye, Edirne’den Hatay’a gerçekleştirdiği fotoğraf çekimleri İstanbul Galataport’ta yer alan Doğuş Otomotiv Plus’ta yine dijital sergi olarak sergilenecek.