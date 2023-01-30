Eskişehirli genç atlet Ayça Fidanoğlu, Bursa’da gerçekleştirilen milli takım seçmeleri 800 metre yarışını 2.09.72 ile koşarak ’Yıldızlar Salon Türkiye’ rekorunu kırdı. 17 yaşındaki Fidanoğlu, seçmelerin son gününde U18 (Yıldızlar) Türkiye rekorunu kırarken, aynı zamanda dün de kırdığı 1500 metre rekoru sonrası dikkat çekti.

Milli sporcu Ayça Fidanoğlu, Büyükler Milli Takım seçmeleri 800 metre kategorisinde 2.09.72’lik bir dereceyle koşarak U18 Türkiye rekorunu kırdı.

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