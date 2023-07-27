Son yılların en yüksek hava sıcaklıklarının yaşandığı şu günlerde otomobillerin sıcaklıkla mücadele etmesi için eksiksiz bakımlardan geçmesi gerekiyor. Otomobil bakım servisleri, bunaltıcı sıcaklıklarda sürücüleri araç bakımını bir an önce yapmaları konusunda uyardı.

Türkiye ve dünyada etkili olan sıcak hava dalgası insanları zorladığı gibi otomobiller üzerinde de etkili oluyor. Rekor sıcaklıkların etkisini bir hayli gösterdiği son günlerde otomobillerde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Bakımı yapılmamış otomobillerde hararet ve yakıt sistemindeki sorunlar büyük arızalara yol açarken, sıcaklıklara bağlı olarak muhtemel yangınlara da yol açabiliyor. Hava sıcaklıklarının 43 dereceye kadar çıktığı Kahramanmaraş’ta oto sanayi sitesi, bakımı yapılması gereken araçlarla dikkat çekti.

“Bakımların tam zamanında yapılmasını öneriyoruz”

Otomobil bakım servisinde çalışan Halil İbrahim Kır, “Öncelikle en kolay olarak araçlarına binmeden önce hızlı bir şekilde araç sularını kontrol etmeleri gerekiyor. Çünkü son yılların en yüksek sıcaklıklara ulaştığımız söyleniyor. Öncelikle araç sahipleri su seviyelerini kontrol etsinler ki, hararet seviyeleri yükselmesin. Daha sonra ise havalar sıcak olduğu için araçların klima gazlarının ve polen filtrelerinin uygun seviyede olması gerektiğini öneriyoruz ve araç bakımlarının tam zamanında yapılmasını öneriyoruz. Genelde bu sıcaklıklarda hortum patlamaları meydana gelmektedir. Hortum patlamalarında hızlı bir şekilde servislerine ulaşması gerekiyor. Çünkü kaynar sular patlattığı için kendilerinin herhangi bir müdahale etmeden aracın soğuması gerektiğini söylüyoruz” dedi.

Yüksek sıcaklıklarda otomobil sahiplerinin aksatmadan araçlarının bakım ve onarımını yapmaları konusunda uyaran sanayi esnafı Üzeyir Keçe, “Şu an zaten havalar sıcak. Yağ sıcaklıkları artacağı için motorda kalıcı hasarlara yol açabilir, bunları kontrol ettirmekte fayda var. Bu sıcaklıklarda yokuş aşağı inişlerde balatalar çok ısınıp aşırı eriyeceği için bunları sık kontrol ettirmekte fayda var. Ortalama bir bakım 2 bin 500 ila 5 bin TL’yi bulabiliyor” diye konuştu.