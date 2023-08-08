Bilecik’te Türk Kızılay’ı rekor kan bağışı yapan vatandaşa altın madalya verdi.

Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanlığı ve bir seramik fabrikası ortaklığında kan bağışı kampanyası düzenlendi. Fabrikada kurulan özel bölümde kan veren fabrika çalışanları kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Fabrika çalışanı Ramazan Gezer 35’inci kez kan vermesinden dolayı fabrikanın Grup Krediler Müdürü yanı zamanda Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun tarafından altın madalyasını takdim etti. Uzun, kan bağış kampanyalarının devamı olacağını bildirerek, herkesi kan bağışına davet etti.