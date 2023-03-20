SAMSUN (İHA) – Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Ekonomi Uzmanı Dr. Salih Özman, rekor fiyata yükselen altına şu anda da yatırım yapılabileceğini söyledi.

Amerika ve İsviçre’deki bazı bankaların zor günler geçirmesi ve belirsizlik ortamı altının ONS bazında oldukça artmasına neden oldu. Altının ONS fiyatı dünya piyasasında 2 bin dolara dayanırken, Türkiye’deki altın fiyatları da oldukça arttı. Dr. Salih Özman, artan fiyatlara rağmen altının yatırımcısına uzun vadede kazandırabileceğini söyledi.

Dünya piyasasındaki durumu değerlendiren Salih Özman, “Altın fiyatları arttı. Bunda ABD’deki bankaların batması ve Amerika’da tekrar bir finansal krizin çıkma ihtimalinin etkisi oldu. ABD’nin ardından Avrupa’da İsviçre’de de bir bankacılık krizi patladı. Orada da bir bankanın batması söz konusu. İsviçre’de bu bankayı batmaktan kurtarmak için satın alınması söz konusu. Bu da demek oluyor ki dünyada bir finansal bir kriz söz konusu olabilir. Bunun önüne geçmek için merkez bankalarının parasal genişlemeyi arttırıp, krizleri önlemesi bekleniyor. Parasal genişlemenin artması altın yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Güvenli liman olan savaş ve kriz ortamında en kıymetli üründür. Amerika ve İsviçre’deki banka batışları altının cazibesini arttırıp, ONS fiyatının 2 bin doları bulmasına, Türkiye piyasasında da 24 ayar gram altının 1231 TL rakamına ulaşmasına neden oldu. Bu rekor fiyatlarla bilezik fiyatları 1188 TL, çeyrek altın 2 bin 70 TL, ATA lira da 8 bin 465 TL’den alıcı bekliyor” dedi.

“Altın her zaman yatırımcısına kar ettirir”

Altının dünyada en çok kazandıran yatırım ürünü olduğuna da değinen Özman, “Altın yılbaşında 1100 TL civarındaydı. Bu yıl yatırımcısına yüzde 10’dan fazla kazanç sağlamış oldu. Yine şu anki fiyatlardan altın alınabilir. Çünkü sürekli yükselen bir altın fiyatları var. Altın uzun vadeli bir yatırım aracı olduğundan altın her zaman yatırımcısına kar ettirir. Belki bir düzeltme sonrası 3,5 puan altın fiyatları geri çekilebilir ama uzun vadeli yatırım yapacaklar için bu fiyattan da altın alınabilir. Seçim ortamı olduğu için fiyatların çok fazla düşeceğini düşünmüyorum” diye konuştu.