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Afyonkarahisar Haberleri
Reklam tabelasına çarparak devrilen sakatat yüklü tırın sürücüsü yaralandı
AFYONKARAHİSAR’DA KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE GİRİP ARDINDAN REKLAM TABELASINA ÇARPARAK DEVRİLEN SAKATAT YÜKLÜ TIRIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.
02.06.2023 - 08:19
Yayınlanma
02.06.2023 - 08:25
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