Rekabet Kurumu, 2023-2024 dönemine ilişkin hazırlanan Etki Analizi Raporu’nu yayımladıANKARA (İGFA) - Rekabet Kurulu tarafından 2023 ve 2024 yıllarında; karteller, yeniden satış fiyatının belirlenmesi ve hâkim durumun kötüye kullanılması eylemleri ile belirli şart ya da yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla izin verilen birleşme/devralma işlemlerine yönelik alınan kararların tüketici refahına dönük etkilerinin değerlendirilmesi hedefiyle hazırladığı Etki Analizi Raporu'nu yayımladı.

2023-2024 dönemini kapsayan etki analizi çalışmasında toplamda 111 karar incelendi.

Bu dönemde 93’ü kartel ve benzeri nitelikte anlaşmalar ile yeniden satış fiyatının tespitine, 6’sı hâkim durumun kötüye kullanılması eylemlerine ilişkin lmak üzere, etki analizi kapsamında değerlendirilebilecek toplam 99 kararda soruşturma konusu eylemlerin ihlal teşkil ettiğine hükmedildi.

Rekabet Kurulu aynı dönemde tplamda 12 birleşme/devralma işlemine, olası rekabet karşıtı etkilerin bertaraf edilmesinin teminine yönelik bir takım koşullar çerçevesinde izin verilirken, raporda “muhafazakâr senaryo” ve “OECD varsayımları” olmak üzere iki farklı senaryoda hesaplamalar da yapıldı.

Buna göre muhafazakâr yaklaşımda 2023 yılında Rekabet Kurumu müdahaleleri neticesinde tüketicilere sağlanan fayda 48,26 milyar TL olarak tahmin edilirken, bu değer 2024 yılı için 29,16 milyar TL olduğu kaydedildi. OECD yaklaşımıyla yapılan hesaplamada ise tüketicilere sağlanan faydanın 2023 yılında 128,57 milyar TL, 2024 yılında 83,65 milyar TL olarak tahmin edildiği, 2023-2024 dönemi için tüketici faydasına sağlanan toplam katkının 212,23 milyar TL; ortalama yıllık katkının ise 106,11 milyar TL düzeyinde olduğu hesaplandığı bildirildi.

2023-2024 dönemi için hesaplanan tahmini toplam fayda 6,72 milyar dolar; ortalama yıllık fayda 3,36 milyar dolar seviyesinde olduğu belirlendi.

2023-2024 Etki Analizi Raporu’nda hesaplanan tahmini ortalama yıllık fayda ülkemiz 2024 yılı gayrisafi yurt içi hasılasının takriben binde 2,5’ine; dönem için hesaplanan toplam fayda ise yaklaşık binde 5’ine denk geldi