Rekabet Kurulu, Viking Kağıt’a uzlaşma ile sonuçlanan soruşturmada 9,1 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.ANKARA (İGFA) - Rekabet kurumunun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Viking Kağıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ’nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandığını aıkladı.

Soruşturma süreci devam ederken Viking Kağıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından sunulan uzlaşma metni, Rekabet Kurulunun 07.11.2024 tarihli ve 24-45/1059-451 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve soruşturma uzlaşma ile sonlandırılmıştır.

YÜZDE 15 İNDİRİM

Viking Kağıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ, alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemeye yönelik eylemlerde bulunduğunu ve bu suretle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğini kabul ettiğini belirten Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

''Soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle idari para cezasında yüzde 15 oranında indirim uygulanarak Viking Kağıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 9.073.292,11 TL idari para cezası verilmiştir. Viking Kâğıt; Lily, Terra, Senso, Pufla, Select, Select Nature ve Green4u markaları ile temizlik ürünleri pazarında tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, peçete, ıslak havlu, ıslak mendil, kolonya, kutu mendil ve cep mendili üretimi ve satışı alanlarında faaliyet göstermektedir.

Bilindiği üzere, 16.06.2020 tarihli ve 7246 sayılı Kanun’la 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43. maddesinin beşinci fıkrasına getirilen değişiklikle rekabet hukuku mevzuatına kazandırılan uzlaşma uygulaması kapsamında Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabilmekte ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebilmektedir.''

https://twitter.com/RekabetKurumu/status/1856669711045664936