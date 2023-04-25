Sivas’ın Şarkışla ilçesinde fırıncılar arasındaki rekabet nedeniyle bir esnaf ekmeğin fiyatını yarıya indirdi.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde fırıncılar arasında yaşanan rekabet vatandaşın yüzünü güldürdü. 220 gram ekmeğin 5 liraya satıldığı ilçede fırıncılar arasında yaşanan rekabet sonarı fiyat 2,5 liraya kadar düştü. 2,5 liradan satılan ekmek vatandaşların yüzünü güldürdü. Bu rekabetin uzun sürmesi gerektiğini ve vatandaşların uzun vadede ucuz ekmek tüketmesi gerektiğini söyleyen esnaflar, fiyatların böyle ucuz kalması gerektiğini söyledi.

“Biz ekmeği 2,5 liradan satıyoruz”

İlçede esnaflık yapan Erdal Mert, ekmeği 2,5 liradan sattıklarını belirterek, “Şuaınki piyasa şartlarında Şarkışla’da 200 gram ekmek 5 lira, rekabetten dolayı ekmek 4 lira ye kadar düşmüş durumda. Şuan biz ekmeği 2,5 liradan satıyoruz. İnşallah bu rekabet ortamı uzun sürer ve vatandaşlarımız ekmeği uzun vadede bu fiyatlardan alırlar." dedi.

“Bu zamanda bu fiyata ekmek uygun”

Enes Koçyiğit isimli müşteri ise ekmek fiyatının uygun olduğunu belirterek, “Biz ekmeğin burada 2,5 lira olduğunu duyduk ve ekmeğimizi buradan alıyoruz. Bence bu zamanda bu fiyata ekmek uygun, inşallah böyle devam eder.” dedi.