Suriye’de Esad rejiminin devrildiğini duyan insanlar geçiş için Cilvegözü sınır kapısına akın ettiler.

Suriye’de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların saldırıları sonrası Rejim lideri Beşar Esad görevi bıraktığını duyurmuştu. Esad’ın devrildiğini duyan insanlar Hatay’ın Reyhanlı işçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısına akın ettiler. Kapıda yoğunluk yaşanırken insanlar yıllar sonra memleketlerine dönmenin mutluluğunu yaşadılar.

“17 yıl sonra memleketime dönüyorum ve akrabalarımı özledim”

17 yıl sonra ülkesine ve evine kavuşacak olan Halid Reşit, “Ülkeme döneceğim için çok mutluyum. Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Biz memleketimize gidiyoruz. Evlerimiz her şeyimiz orada. Evimizi özledim. Ben 7 yaşından beri memleketime gitmedim ama şimdi gidiyoruz. 17 yıl sonra memleketime dönüyorum. Akrabalarımı özledim. Türkiye Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum” dedi.

“Biz özgür olduk ve demokratik bir ülke olacağız”

8 yıl sonra ülkesine ve ailesine kavuşan Halit Derviş, “Şimdi biz özgür olduk ve demokratik bir ülke olacağız. Esad’tan kurtulduk. Türkiye Cumhurbaşkanı gibi bir başkan bize gelirse daha güzel bir ülke olacağız. Ailemin hepsi oradalar. 8 yıl sonra ülkeme dönüyorum. Ailemi göremedim ama şimdi ailemi göreceğim” ifadelerini kullandı.