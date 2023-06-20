DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi tarafından Tarımsal Atıkların Endüstriyel Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yetiştirilen Reishi Mantarının ilk hasadı yapıldı.

Uzakdoğuda yaklaşık 2 bin yıldır alternatif tıp tedavisinde kullanılan Türkiye’de de nadiren yetişen Reishi mantarı Düzce Üniversitesi tarafından üretiliyor. Tarımsal Atıkların Endüstriyel Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yetiştirilen ölümsüzlük mantarı olarak ta bilinen Reishi mantarının ilk hasadını gerçekleştirdi.

İlk hasadı ise Vali Cevdet Atay, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ile birlikte yaptı.