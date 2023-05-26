Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kalırken, Cumhur İttifakında bulunan partilere gönül vermiş Bursalı kadınlar ‘Oylarımıza sahip çıkıyoruz’ sloganıyla bir araya geldi. Partili kadınlar seçim günü sandığa sahip çıkacaklarının mesajını verdi.

13. Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kalırken, parti gönüllüleri de çalışmalarında son noktaya geldi. Bursa’da yaşayan ve Cumhur İttifakında bulunan partilere gönül vermiş Reis Sevdalısı Gönüllü Hanımlar Ördekli Kültür Merkez’inde ‘‘Oylarımıza sahip çıkıyoruz’ sloganıyla bir araya geldi. İki gün sonra yapılacak seçimin sandık güvenliğini sağlamak isteyen gönüllü kadınlar yaptıkları toplantıda oyların güvenliğini sağlamak için sahada görev yapacaklarını belirtti.

Reis Gönüllüleri Hanımlar Koordinasyonu Başkanı Arif Çelenk, “28 Mayıs’ta önemli bir seçim yaşanacak. Bu seçimde Reis Gönüllüleri Koordinatörü olarak sahadayız. Reis Gönüllülerinin bugün dördüncü faaliyetini yapıyoruz. Dördüncü faaliyet olarak da sandığa nasıl sahip çıkılır? Nasıl korunur? Bunu hayata geçiriyoruz. 29 Mayıs’ta da Fetih yıl dönümünde yeni ikinci yüzyıla girişin sevincini birlikte kutlayacağız. Bugün burada Reis gönüllüleri olarak MHP’li kadın kolları gönüllülerimiz, AK Partili kadın kolları gönüllülerimiz, HÜDAPAR Kadın Kolları gönüllülerimiz, Yeniden Refah ve Büyük Birlik Partisi kadın kolları gönüllülerimiz kısaca Cumhur İttifakı’nı oluşturan partililerin gönüllüleri olarak biraradayız . Sandıkta ne yapacağımızı konuşuyoruz. Hem heyecanımızı gidermek hem birlikte tanışmak amacındayız. Hem de yarın sahada yapacakları faaliyetleri birlikte istişare ederek daha güvenli bir şekilde seçimin gerçekleşmesi ve milli iradenin sandığa yansıması ve Cumhurbaşkanlığımızın taçlanması için elimizden gelen çalışmayı yapacağız” dedi.

AK Parti İl Yönetimi Seçim İşleri Başkanı Avukat Zeynep Açık Özdurak da sandık müşahitlerini biraraya getirip bilgilendirdiklerini kaydederek, "Biliyorsunuz ki bu seçimler bizim için çok önemli. Reisimiz için çok önemli. Allah’ın izniyle sandıklarımızda hakkıyla sahip çıkacağız” diye konuştu.