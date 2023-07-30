Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde Afyonkarahisar’da ekilen reis buğdayının kontrolleri yapıldı.

Tarım ve Orman Afyonkarahisar İl Müdürlüğü tarafından uygulanan yüzde 50 bakanlık destekli Buğday Yetiştiriciliği Projesi kapsamında ekimi yaptırılan reis buğday çeşidinin hasat kontrolleri yapıldı. Proje kapsamında 2023 üretim yılı için Afyonkarahisar merkez ve ilçelerinde 690 ton buğday tohumu temin edilerek 27 bin 600 da alanda ekim yapıldı. Bu tür projeler ile Tarım ve orman Bakanlığı uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanılmak suretiyle bitkisel üretimin arttırılması hedefliyor.