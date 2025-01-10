Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçelendirerek Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermek üzere yapımını tamamladığı tam donanımlı Reis 48 Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Teknesi, Bodrum Türkbükü Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen görkemli bir törenle denize indirildi.

Muğla’nın denizlerinde deniz kirliliği, kaçak yapılaşma ve doğal habitatın korunmasına yönelik tespit faaliyetleri için 7/24 görev yapacak olan tam donanımlı ve modern Su Ürünleri Kontrol ve Denetim teknesi Reis 48 bugün dualarla denize indirildi. Bodrum Türkbükü Balıkçı Barınağı’nda, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene; Muğla Vali Vekili Mehmet Eriş, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkan Vekili Hüseyin Cem Köylü, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Bodrum Jandarma Karakol Komutanı Raşit Gödelek, Bodrum DTO Başkanı Orhan Dinç, Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Durmuş Çakır, balıkçı kooperatiflerinin temsilcileri, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve ardından Milas Yörük Obaları Kültür Derneği halk oyunları gösterisiyle başladı. Açış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, konuşmasına gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü ve Ziraat Mühendisleri Günü’nü kutlayarak başladı. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başta olmak üzere Muğla’da ve Türkiye’de kamu görevini icra eden idarecilerin 10 Ocak İdareciler Günü’nü de kutlayan Saylak, Muğla’da daha önceki yıllarda da hizmet veren vali ve kamu yöneticilerini saygıyla andıklarını ifade etti.

Saylak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu mübarek Cuma gününde Reis 48’i hep birlikte denize indireceğiz. Biz bin 500 km’ye yakın sahil şeridi, su ürünlerinin başkenti, sürdürülebilir su ürünleri avcılığının çok önemli değer üreten bir ili, turizm ve imar baskısıyla tehdit altındaki denizlerimiz hayalet ağların baskısı, karasal kirleticiler ve hatta Kızıldeniz’den gelen istilacı türlerle tehlikede. Reis 48 işte bunun için önemli! Bu tekneyi üç yılda tamamladık. Verdiğimiz mücadelelere tanıksınız. Bizim teknemiz, kaçak avcıların hızına maalesef yetişemiyordu. Onlardaki sistem, bizdeki kontrol teknelerinde yoktu. Bakanımızdan Allah razı olsun, Valilik YİKOB’dan Allah razı olsun. Şimdi 3D sonarı, gece görüşlü termal kamerası, sualtı ve hava dronu ile denetim yapabilecek etkin bir denetim kontrol botuna kavuştuk. Sadece bir tek amacı var. Mavi Vatan’ın ve Muğla kıyılarının sürdürülebilir su ürünleri avcılığını gelecek kuşaklara ulaştırmak.”

Barış Saylak, “Gelecek kuşaklara buraları tertemiz bırakma sorumluluğumuz var. Bugün bizim için gurur verici bir gün.” diyerek, Reis 48’in yapımına katkı veren tüm kurumlara tek tek teşekkür etti.

Saylak’ın konuşmasının ardından Bodrum Belediye Başkan Vekili Hüseyin Cem Köylü kürsüye çıktı. Köylü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılarak Muğla’ya hediye edilen Reis 48’in denizlerin korunmasında, ekosistemin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Bu yönde atılan her adımı desteklemek, bizim için büyük bir sorumluluk ve gurur kaynağı” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz da konuşmasında, “Üretim faaliyetlerinin devamlılığının sağlanabilmesi için Reis 48 gibi teknelere ihtiyaç var. Bakanlık olarak bu yöndeki çalışmalarımızı etkili bir şekilde sürdürüyoruz. Bugün, 111 olan kontrol tekne sayımızı Reis 48 ile birlikte 112’ye çıkarmış bulunuyoruz. Tekne, operasyonel gücü oldukça fazla bir tekne. Sadece Muğla ve çevresinde değil, uluslararası sularda da, Mavi Vatan’da Sahil Güvenlik Komutanlığımızın yaptığı çalışmalara destek verecek. Kontrol faaliyetlerini yapmakla görevli olan Bakanlığımıza bağlı tüm illerimizde bulunan 1.700 su ürünleri mühendisi arkadaşımız var. Kendileri zor şartlar altında denetim faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Kimi zaman taciz ve tehdit altında çalışan bu arkadaşlarımıza, teşekkürlerimi göndermek istiyorum. Yaptıkları iş çok kıymetli.” dedi.

Türkyılmaz, Bakanlık olarak tüm Türkiye genelinde 2 bin 400 adet denetim faaliyeti yaptıklarını, 8 bin 300 adet idari işlem gerçekleştirildiğini ve 78 balıkçı teknesine yasadışı avcılık sebebiyle el konduğunu açıkladı.

Daha sonra kürsüye gelen Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Eriş de teknenin, su ürünlerinde lider kent olan Muğla’ya hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “Bu tekneyi, çevreye duyduğumuz saygının bir sembolü olarak görüyoruz. Denizlerimizdeki bereketi koruma mücadelemiz artık daha etkin bir hale gelecek” dedi. Eriş, bu projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı’nın okuduğu dualarla Reis 48 teknesinin kurdelesi kesilerek denize indirildi. Protokol ile birlikte denize açılan tekne, ilk hayalet ağ temizliği operasyonunu da bu vesileyle gerçekleştirdi. Türkbükü açıklarındaki Tavşan Adası yakınlarında daha önceden tespit edilen hayalet ağlar, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün dalış ekibi tarafından Reis 48 gözetiminde denizden çıkarıldı. Alkışlarla görevi tamamlayan dalış ekibinin dipte gerçekleştirdiği çalışma, su altı dronu ile Reis 48’in ekranından canlı olarak izlendi.

Vatandaşların ve balıkçıların katılımıyla renklenen tören, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün konuklara balık ekmek ikramı ile sona erdi.