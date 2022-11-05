DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik bürosunca kasım ayında yapılacak olan çalışmalar görüşüldü.

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik bürosunca kasım ayında yapılacak olan çalışmalar görüşüldü.

Düzce’de Aile ve Dini rehberlikler ile ilgili olarak çalışmalarını sürdüren Düzce Müftülüğü kasım ayında yapılacak çalışmaları görüşmek için bir araya geldi. Aile ve Dini Rehberlik bürosunda sosyal hizmet kurumlarında yapılacak çalışmalar tek tek masaya yatırıldı. Çocuk evi, çocuk evi sitesi, huzurevi ve kadın konuk evlerinde toplamda 19 birimde hizmet yapan Aile ve Dini Rehberlik Bürosu personelleri toplantıya katılım sağladı. Kasım ayı içerisinde yapılacak çalışmalar tek tek görüşülerek planlandı.