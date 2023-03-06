Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Psikososyal Destek Eylem Planı ve Psikososyal Destek Programları çerçevesinde Sivas’tan deprem bölgesine giden gönüllü rehber öğretmenler afet bölgesinde oluşturulan yaşam alanları ve eğitim ortamlarında hem yetişkinler hem de çocuklar için psikososyal destek çalışmaları yürütülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Psikososyal Destek Eylem Planı ve Psikososyal Destek Programları çerçevesinde Sivas’tan deprem bölgesine giden gönüllü rehber öğretmenler afet bölgesinde oluşturulan yaşam alanları ve eğitim ortamlarında hem yetişkinler hem de çocuklar için psikososyal destek çalışmaları yürütülüyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından bütün imkanlarını seferber eden Milli Eğitim Bakanlığı, afetzedelerin hayati ihtiyaçlarının karşılanmasından arama kurtarma faaliyetlerine kadar birçok önemli çalışmaya imza atıyor. Bu zorlu süreçte afetzedelerin moral ve motivasyonunu artırarak normal yaşama dönme süreçlerine de önemli katkılar sağlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu istikamette Psikososyal Destek Eylem Planı ve Psikososyal Destek Programları hazırladı. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde afetin ilk günlerinden itibaren gerçekleştirilen psikososyal destek çalışmaları, gönüllü psikolojik danışman/rehber öğretmenler marifetiyle yürütülüyor. Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi de Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan çalışmalara psikososyal destek ekipleri ile sahada önemli katkılar sağlıyor. Afet bölgesinde oluşturulan yaşam alanları ve eğitim ortamlarında hem yetişkinler hem de çocuklar için psikososyal destek çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalarla afetin yetişkinler ve çocuklar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin azaltılması ve afet sonrası normal yaşama dönme süreçlerine katkı sağlanması maksatlanıyor. Bu çerçevede ilk olarak psikolojik danışman/rehber öğretmenlerden oluşan 20 kişilik ekip, 9-18 Şubat tarihleri arasında Malatya’ya giderek psikososyal destek çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından 7 kişilik ekip, Hatay’a giderek 20 Şubat-03 Mart tarihleri arasında afetzedelere yönelik psikososyal destek çalışması yürüttü. 11 öğretmenden oluşan ekip ise 4-11 Mart tarihleri arasında Malatya’da çalışma yapacak.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Psikososyal Destek Eylem Planı ve Psikososyal Destek Programları ile sadece afetin yaşandığı illerde değil, afet bölgesinden Sivas’a gelen afetzedelere yönelik de psikososyal destek çalışmaları yürütüyor.