Adıyaman’da, rehber öğretmenler ile sene başı koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Adıyaman’da, rehber öğretmenler ile sene başı koordinasyon toplantısı düzenlendi.

2022-2023 Eğitim ve öğretim yılı psikolojik danışman rehber öğretmenleri mesleki paylaşım ve koordinasyon toplantısı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Hamza Çelenk başkanlığında iki oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi ve Esentepe Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında il genelinde görev yapan psikolojik danışman rehber öğretmenler katıldı.

Yeni eğitim öğretim yılının ülkeye hayırlı olması dileklerinde bulunan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Hamza Çelenk, bilinçli teknoloji kullanımı ve okul başarısını arttırma başlıklarının sık işlenmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıda Rehberlik ve Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonunda alınan kararlar, 2022-2023 eğitim öğretim yılında yapılması planlanan rehberlik faaliyetleri, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.