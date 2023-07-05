Kahramanmaraş’ta "Rehber Koruyucu Aile Sistemi" ile aday ailelerin eğitileceği uygulama çerçevesinde 4 aile ile sözleşme imzalandı.

Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştay sonuçları çerçevesinde, korunma ihtiyacı olan çocukların bakım ve yetiştirilmesi konusunda deneyim sahibi olan koruyucu ailelerin hizmetin tanıtımı ve yaygınlaştırılması ile koruyucu aile adayları ve yeni koruyucu ailelere bilgi, tecrübe paylaşımını hedefleyen Rehber Koruyucu Aile Uygulaması geçtiğimiz yıllarda hayata geçmişti.Deneyimli koruyucu ailelerin hizmetin içinde daha fazla rol almasını sağlayacak proje ile koruyucu aile sistemine dahil olan ailelerin desteklenmesi planlanan program çerçevesinde 4 deneyimli koruyucu aile ile sözleşme imzalandı.

Rehber koruyucu aile hizmetinin Kahramanmaraş’ta özellikle depremin ardından büyük bir yarar sağlayacağını ifade eden Vali Ömer Faruk Coşkun, “Biz Kahramanmaraş ili olarak koruyucu aile müessesesi olarak önde gelen illerden birisiyiz. İlimiz yaklaşık 160 ailemizin yanında 242 evladımız aile sıcaklığı ortamında bir aradalar. Ailelerimize emanet olan çocuklarımız siz değerli ailelerimizin yanında aile sıcaklığı ortamında yaşamını idame ettiriyorlar. Ailelerimiz çok büyük bir hizmet yapıyorlar ve çok önemli bir görev üstlendiler. Deprem sürecinden dolayı da ailesini kaybeden çocuklarımız var, devletimize emanet olan bu evlatlarımızın da aile ortamında yaşamlarını devam ettirebilmesi için gayretlerimiz devam edecek” dedi.