Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Eğirdir Huzurevi sakinleri Bedre Plajında bir araya geldi.

Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Eğirdir Huzurevi sakinleri Bedre Plajında bir araya geldi.

Eğirdir Bedre Plajı’nda gerçekleştirilen etkinlikte Uluborlu Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Eğirdir Huzurevi sakinleri bir araya geldi. Eğirdir Kaymakamlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe; Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve eşi Dr. Ayşe Çelik, Atabey Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İzmir Ödemiş Müftüsü Mustafa Türköz, Eğirdir Huzurevi sakinleri ile Uluborlu İbrahim Etem Erbil Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri ağırlandı.

Yemek ve ikramlarla başlayan program Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan çocukların oluşturduğu çocuk korosu yaşlılara verdiği konser ile devam etti.

Konser sonrası Eğirdir Huzurevi sakinlerinden Haziran ayında doğan yaşlıların doğum günü kutlandı. Programa Uluborlu’dan 80, Eğirdir’den 40 kişi katıldı.

Etkinliğe katılan tüm misafirlerle, eşi Ayşe Çelik ile beraber tek tek ilgilenen Kaymakam Çelik, "Biliyorsunuz ki Eğirdir’imiz Isparta’mızın misafir odası. Bugün yine Eğirdir’imizde çok değer verdiğimiz misafirlerimiz var. Uluborlu rehabilitasyon merkezimizde kalan sakinlerimiz ve yine bizim Eğirdir Huzurevi merkezimizde kalan sakinlerimiz ile birlikte burada bir piknik organizasyonu yapmak istedik. Eğirdir’imizin Bedre Plajı’ndayız şu anda. Ben hepsine burada bulundukları için bizimle bu anı paylaştıkları için teşekkür ediyorum, onlara iyi eğlenceler diliyorum" dedi.