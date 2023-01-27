Bozüyük Belediyesi, üç ayların başlangıcı ve yılın ilk kandili olan Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ikram etti.

Bozüyük Belediyesi, üç ayların başlangıcı ve yılın ilk kandili olan Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ikram etti.

Bozüyük’te Regaip Kandili nedeniyle camilere giderek ibadetlerini yapan cemaate Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından mevlid şekeri dağıtıldı. Dağıtım esnasında vatandaşların kandilini kutlayan görevliler vatandaşlara Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkkalcıoğlu’nun kandil kutlamasını ve selamlarını da iletti. İlçe genelindeki tüm camilerde yatsı namazı sonrası dağıtılan ikramlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken şeker ikramı en çok çocukları sevindirdi.