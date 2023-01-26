İstanbul’da vatandaşlar, Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili nedeniyle, Eyüp Sultan Camii’ne akın etti. Yatsı namazını camii de kılmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

İstanbul’da vatandaşlar, Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili nedeniyle, Eyüp Sultan Camii’ne akın etti. Yatsı namazını camii de kılmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Regaip kandili nedeniyle İstanbullular, Eyüp Sultan Camii’sine gelerek dua edip Kuran-ı Kerim okudu. Yatsı namazını Eyüp Sultan Camii’sinde kılmak isteyen birçok vatandaş yer bulamayarak cami avlusunu doldurdu. Kandil için binlerce kişinin akın ettiği Eyüp Sultan Camii çevresinde Eyüp Sultan Belediyesi tarafından vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı. Aynı zamanda camii giriş kapılarında vatandaşlara lokum ikram edildi.

Regaip Kandili nedeniyle bazı vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken bazıları da Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin yanına gelerek dua etti.

“Maneviyatı çok güzel bir yer”

Eyüp Sultan Camii’nin maneviyatının çok güzel olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Anlatmaya kelimeler yetmez. Çok güzel bir yer. Maneviyatı çok güzel bir yer. Allah’ım herkese nasip eder inşallah. Çok güzel bir yer. Allah Ramazan’a kavuştursun. Peygamber efendimizin de az önce hoca hitabında söyledi; Peygamber efendimizin de dediği gibi Recebi, Şaban’ı hakkımızda hayırlı kılsın. Bizi Ramazan’a kavuştursun inşallah” şeklinde konuştu.

“Dinimiz gereği önemli bir gün”

Regaip Kandili için Eyüp Sultan Camii’ne geldiğini söyleyen başka bir vatandaş, “Biz arkadaşla birlikte dedik öyle kandil günü, biz normalde bura da oturmuyoruz. Bahçelievler tarafında oturuyoruz. Bizim için değişiklik olsun hem de dinimiz gereği Regaip Kandili gelelim dedik. Güzel bir gün. Yani dinimiz gereği önemli bir gün. Herkesin de bu günü ibadet açısından gerekli şekilde camilere gelip kılması namazını, gerekli yardımları yapması gerektiğini düşündüğümüz bir gün” dedi.

“Çok güzel bir duygu”

Bu mübarek günü Eyüp Sultan Camii’nde ibadet ederek geçirmek istediklerini söyleyen Hacer Alaca, “Rabbim bu günü bize nasip ettiği için elhamdülillah, hamdolsun, şükürler olsun. Bugün burada bulunduk. Eyüp Sultan’da niyetlerimizi yerine getiriyoruz. Mübarek üç aylara giriyoruz. Rabbim Recep ve Şaban’ı yaşattığı gibi Ramazan’a da kavuşmayı bizlere nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Yatsı namazına sayılı dakikalar kaldı. Rabbim dualarımızı kabul eylesin inşallah” şeklinde konuştu.