İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç aylar’’ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, Çıldır’daki camilerde idrak edildi.

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç aylar’’ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, Çıldır’daki camilerde idrak edildi.

Regaip Kandili dolayısıyla Çıldır’da bulunan camilerin genelinde program düzenlenmekle birlikte ana program Çıldır Merkez Camii’nde düzenlendi.

Camileri dolduran 7’den 70’e kadın, erkek, çocuk yüzlerce Müslüman el açarak dua etti.

Çıldır Merkez Camii’nde akşam namazının ardından başlayan programda cami görevlilerinin Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Abdullah Doğan gecenin ve üç ayların anlam ve önemiyle ilgili sohbet etti. Doğan sohbetinde: "Üç aylar geçmişin muhasebesini yaparak, geleceğe azim ve enerji dolu bir şevkle atılmak için iyi bir imkandır. Hayatımızda adeta otokontrol sisteminin kurulmasına vesile olan üç aylar ve kandiller, dünyevi meşguliyetlerimizden sıyrılıp, yaratılış gayemizi düşünmemiz; yaratan ve yaratılanlarla olan münasebetlerimizi değerlendirmemiz için son derece kıymetli fırsatlardır. Üç aylar ve kandiller hayatı yeniden inşa etme zamanları olmalı tıpkı vücudun zaman zaman muayeneden geçirilmesi gibi manevi dünyamızı adeta bir check-up yapmalıyız." ifadelerine yer verdi.

Program yatsı namazına kadar dualarla devam etti. Yatsı namazının cemaatle kılınmasının ardından yapılan tövbe ve istiğfarın ardından Regaip Kandili programı Kur’an tilavetiyle sona erdi.