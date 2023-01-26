Kırıkkale’de üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Nur Camisi’nde program düzenlendi. Programda il müftüsü, kuraklık riskine dikkat çekerek vatandaşlara dua çağrısında bulundu.

Kırıkkale’de üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Nur Camisi’nde program düzenlendi. Programda il müftüsü, kuraklık riskine dikkat çekerek vatandaşlara dua çağrısında bulundu.

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol üç ayların başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili dolayısıyla Kırıkkale’deki camilerde program düzenlendi. 7’den 70’e binlerce vatandaş camilere akın etti. Şehir merkezindeki Nur Camisi’nde de akşam namazının ardından başlayan programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Programda vaaz veren İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, kuraklık riskine dikkat çekerek, "Bakınız bir kuraklık mevsimi yaşıyoruz. İşte bu gecede; ’Allah’ım bol yağmur ver, bol rahmet ver, bol kar ver, çiftçilerimize kolaylıklar ihsan eyle, üreticilerimize bereket ihsan eyle, bizlere sağlık, sıhhat, huzur ihsan eyle’ diyerek dua edelim kardeşlerim" ifadesini kullandı.

Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek, kandilin manevi atmosferini yaşadı.