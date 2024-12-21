Kilis Belediyesi, refüje çöp atma anları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan araç sahibine idari para cezası uyguladı.

Kilis Belediyesi, çevre temizliği konusundaki duyarlılığını bir kez daha gösterdi. Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine harekete geçen ekipler, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla çevre yolunda refüje çöp atan bir aracı tespit etti. Yapılan inceleme sonucunda, çevreyi kirlettiği belirlenen araç sahibi hakkında zabıta ekipleri tarafından idari para cezası uygulandı.

Kilis Belediyesi yetkilileri, çevrenin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu. Temiz bir çevre ve daha yaşanabilir bir şehir için denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.