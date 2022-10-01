Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hemşirelikten dünyaya çanta tasarlayan bir ressama

Hemşirelikten dünyaya çanta tasarlayan bir ressama

Kaza, gece saatlerinde Ulusal Egemenlik Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil savrularak refüje çıktı. Kaza sonucu otomobilde büyük maddi hasar oluşurken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

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