Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde orta refüje çarparak takla atan otomobilde bir kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Yaylabağı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.İ.D., yönetimindeki 03 AAG 972 plakalı araç, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolü sağlanamayan araç orta refüje çarptı çarpmanın etkisi ile savrulup taklalar atarak durabildi. Kazada sürücü H.İ.D., yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.