Afyonkarahisar’da refüje çarparak takla atan otomobilde 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K., idaresindeki 03 ACG 010 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte Z.K. ve E.K., E.K., E.K.K., isimli çocuklar yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.