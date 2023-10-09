Düzce D100 Karayolu Bolu Dağı’nda refüje çarpan hafif ticari araç içerisinde 1 kişi yaralandı.

Kaza Bolu Dağı Karanlıkdere mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bolu’dan Düzce istikametine seyir halinde olan F.D. idaresindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında önce bariyerlere ardından refüje çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü F. D. yaralandı. Kaza sebebi ile Düzce istikameti tek şeritten verildi. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.