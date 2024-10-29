Denizli’nin Çal ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak otomobille refüje çarptı ve ardından savrularak yan yatması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çal ilçesi İsmailler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çağlar Ç.’nin kullandığı 20 ZY 344 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüje çarptı ve ardından savrularak yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Çağlar Ç. ve yolcu konumunda bulunan Sultan Ç., itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Otomobil içerisinde yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.