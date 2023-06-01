Kayseri’nin Kocasinan ilçesine refüje çarparak takla attıktan sonra yan yanan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptıktan sonra takla attı. Yan yatarak duran otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile otomobilden çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de inceleme yaptı. Geniş çapta maddi hasarın oluştuğu otomobilde çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.